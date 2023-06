AC Ajaccio - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille termine sa saison sur la pelouse de l’AC Ajaccio, ce samedi à 21h, dans le cadre de la 38e journée. Relégué à huit longueurs du Racing Club de Lens, le club phocéen est d’ores et déjà assuré de disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Une rencontre qui marquera également le dernier match d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Face à des Corses, relégués en L2, le Croate devrait opter pour un 3-4-2-1.

Devant Pau Lopez, Mbemba, Bailly et Balerdi débuteront en défense. Aux côtés de Clauss et Kolasinac, Rongier et Veretout seront quant à eux associé au milieu de terrain. Enfin Ünder et Malinovskyi accompagneront Sanchez en attaque. De son côté, Olivier Pantaloni devrait lui aligner un 4-3-3 avec Sollacaro dans les cages. Devant, un quatuor défensif s’organisera avec Youssouf, Avinel, Vidal et Diallo. Dans l’entrejeu Marchetti, Mangani et Coutadeur devraient débuter. Tout comme Barreto, El Idrissy et Spadanuda sur le front de l’attaque.

À lire

Ligue 1 : le maire d’Ajaccio demande l’annulation du match contre l’OM

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 3 Marseille 73 37 22 7 8 67 39 28 19 Ajaccio 23 37 6 5 26 22 74 -52

Pour cette dernière journée de Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exceptionnelle.