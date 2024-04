Le PSG veut faire le gros coup Jamal Musiala

Le club des 5. Cette semaine, le quotidien L’Équipe a révélé que le Bayern Munich avait désigné ses cinq joueurs jugés intransférables, à savoir Aleksandar Pavlovic, Mathys Tel, Thomas Müller, Harry Kane et Manuel Neuer. Étonnamment, le nom de Jamal Musiala (21 ans) n’a pas été cité. Pourtant, le nouveau directeur sportif bavarois, Max Eberl, s’est montré plutôt clair à son sujet à la fin du mois de mars lors d’un entretien accordé à Sky Germany : «Est-ce que Jamal Musiala est invendable ? Oui, il est censé devenir le visage du Bayern à l’avenir. Jamal est déjà un joueur extrêmement agréable, qui incarne bien le club.»

La suite après cette publicité

Un club que le natif de Stuttgart a rejoint à l’été 2019 après un passage à Southampton puis à Chelsea, où il a fait une grande partie de sa formation. Considéré comme un grand talent et une star, Musiala a su conquérir le Bayern Munich et la sélection allemande (27 capes, 2 buts). Cette saison, il a parfois été un peu moins rayonnant, lui qui a eu quelques pépins physiques. Malgré tout, il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues, dont 29 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui d’inscrire 12 buts et de délivrer 7 assists.

À lire

LdC : Xavi félicite Jules Koundé pour Mbappé

Le PSG a de la concurrence

Au-delà des chiffres, ses qualités et son potentiel font de lui l’un des joueurs les plus cotés et suivis de la génération 2003 comme son ami Jude Bellingham. Et comme le joueur du Real Madrid, qui a été dragué par de nombreux clubs lors de son passage au BVB, Musiala a des tas de courtisans. Il y a quelques mois, il a d’ailleurs été lié aux Merengues. Mais il ne semble plus faire partie des plans de la Casa Blanca. En revanche, d’autres écuries européennes sont prêtes à passer à l’offensive pour s’attacher ses services.

La suite après cette publicité

D’autant que le joueur sous contrat jusqu’en 2026 est peu enclin à prolonger son bail et semble vouloir passer une nouvelle étape dans sa carrière selon The Independent. Ainsi, le média anglais indique que Manchester City est prêt à faire ce gros coup et a une longueur d’avance sur la concurrence incarnée par Liverpool, le FC Barcelone et…le Paris Saint-Germain. Les champions de France auront des moyens après le départ de Kylian Mbappé cet été. Ils auront des arguments financiers et sportifs pour le convaincre. Le Bayern Munich est prévenu !