Nantes - ASSE : Johann Lepenant frustré après le match nul

Alors que Nantes menait 2 buts à 0 pendant une bonne partie du match, l’AS Saint-Etienne a réussi le petit exploit de revenir au score et de repartir avec le point du match nul. Un résultat qui n’a pas été au goût des hommes d’Antoine Kombouaré, déçus au coup de sifflet final. Arrivée cette année chez les Canaris, Johann Lepenant est revenu sur ce scénario au micro de DAZN après la rencontre.

La suite après cette publicité

«On est évidemment frustré comme le week-end dernier, encore une fois. On ne doit pas prendre les deux buts, on doit fermer la maison, et même mettre un troisième. On a eu des occasions pour»,a expliqué le jeune milieu de terrain. «On a merdé ! Nous avons eu des occasions. D’un coup, on subit et on prend les buts. C’est un résultat décevant pour l’équipe» a-t-il également ajouté. Le joueur de 21 ans a toutefois reconnu devant les journalistes, qu’à titre personnel, la rencontre était réussie, puisqu’il a été l’auteur d’un but et d’une superbe passe décisive. «Je me sens bien, je reprends confiance. Maintenant, il faut gagner des matchs, pour que tout le monde soit content» a finlament commenté Lepenant.