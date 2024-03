CdM 2030 : le Maroc veut accueillir la finale

En 2030, la Coupe du monde ne sera pas dans un seul pays mais au minimum trois. Elle ne sera pas sur un seul continent mais deux, voire même un troisième. Maroc, Portugal et Espagne se sont unis pour accueillir l’événement planétaire, alors que l’Amérique du Sud avec l’Uruguay, le Paraguay et le Chili veulent accueillir les matchs d’ouverture de la compétition. À six ans du début des premiers matchs, l’organisation se prépare, notamment autour de la question de la finale. Chaque pays organisateur aimerait accueillir la finale. En plein tumulte lié à de la corruption et de blanchiment d’argent, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) n’est pas en position de force pour imposer leur nouveau Santiago-Bernabéu. Le Maroc profite donc de la situation pour proposer sa future enceinte selon [AS].

Le pays du Maghreb mise sur une nouvelle infrastructure d’ampleur à Casablanca. Les Marocains veulent construire pour l’occasion un stade pouvant rassembler 110 000 spectateurs. Ce projet ferait de ce stade le plus grand du continent africain et le deuxième au monde. Concernant le Portugal, António Laranjo, le coordinateur de la candidature commune des trois pays, a déjà indiqué que le pays ne pourra pas accueillir la finale du tournoi. Les Lusitaniens ne possédant pas un stade assez grand (supérieur à 80 000 places), la compétition devrait se jouer entre Espagne et le Maroc pour organiser la finale de la Coupe du monde le 21 juillet de l’année 2030.