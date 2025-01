Les coulisses du coming-out de l’arbitre anglais David Coote

«J’ai subi des abus profondément désagréables au cours de ma carrière d’arbitre et ajouter ma sexualité à cela aurait été vraiment difficile.» Un constat sec posé par l’arbitre anglais David Coote, qui a révélé publiquement son homosexualité ce lundi 28 janvier. Dans un entretien accordé au Sun, il explique «qu’il y a beaucoup à faire dans le monde du football et plus largement dans la société en matière de discrimination. Je ne voulais pas être cette personne qui met sa tête au-dessus du parapet pour se faire tirer dessus, étant donné les abus que nous subissons tous en tant qu’arbitres dans tous les cas.»

Cette anxiété l’a conduit à se réfugier dans la cocaïne, expliquant qu’une accumulation d’émotions refoulées, combinée à une multiplication des matches entre l’Euro, les JO et la Premier League, lui a donné «envie de s’échapper dans la cocaïne.» Le jeune arbitre regrette d’avoir hésité, expliquant avoir «caché mes émotions en tant que jeune arbitre et j’ai également caché ma sexualité, une bonne qualité en tant qu’arbitre, mais une qualité terrible en tant qu’être humain. Et cela m’a conduit à toute une série de comportements.»