Metz : la colère noire de László Bölöni contre deux journalistes

Le FC Metz est en pleine crise. Sèchement battus ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 1 face à Monaco, les Grenats se rapprochent inlassablement d’une relégation avec une 17e place inquiétante à ce stade de la compétition. En effet, les coéquipiers de Georges Mikautadze sont désormais à trois points du premier non relégable, Lorient, qui compte un match de moins. Et alors que la situation sportive est délétère, l’étau se resserre sérieusement autour de László Bölöni.

Déjà remonté en interview d’après-match, le technicien roumain est entré dans une furie en conférence de presse à l’issue de la rencontre. Tout d’abord, le coach de 71 ans a invité un journaliste au téléphone de quitter la salle : «s’il vous plaît, si vous voulez finir avec votre téléphone, vous sortez dehors! Dehors, tu peux parler fort ! Merci !» Ensuite interrogé sur la manière de se relever d’une telle contre-performance, Boloni s’est fendu d’une réponse entre colère et ironie : «comment se relever ? Je vous dis bonsoir, je me lève et puis bisous.» Ambiance…