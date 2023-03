LdC : l’aveu de Danilo sur le mental défaillant du PSG

Le 8 mars prochain, le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League. Battus 1 à 0 à domicile au match aller, les Parisiens devront l’emporter pour rester en vie de dans cette compétition. Mais il faudra que le PSG soit bien meilleur qu’à l’aller, où il a fallu attendre l’entrée de Kylian Mbappé pour apporter du danger. Questionné par l’AFP, Danilo Pereira a évoqué le mental défaillant des Franciliens.

«Mentalement on sait qu’on n’était pas là. Mais on a changé. Maintenant, mentalement on est prêts et physiquement tout va être prêt aussi, je pense que c’est cela qui manquait (…) Le groupe s’est parlé, pas seulement entre nous mais avec le coach et tout le staff. Je pense que ce moment-là est passé car on a parlé tous ensemble, de ce qu’on doit faire et des choses qu’on n’a pas bien faites (…) Si on perd, on est éliminé, si on gagne, on passe, c’est comme ça qu’on doit aborder ce match. On doit aller à Munich avec la mentalité de tout donner, comme à Marseille.» Il n’y a plus qu’à joindre l’acte à la parole pour les Parisiens et Danilo, qui a des chances de débuter suite à la blessure de Presnel Kimpembe.

