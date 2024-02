L’AS Monaco va prêter Myron Boadu !

Après avoir refusé de céder aux exigences de Twente pour Myron Boadu, l’AS Monaco a finalement trouvé un accord avec le club néerlandais qui a sérieusement revu sa copie. L’actuel 3e d’Eredivisie a accepté de prendre l’intégralité du salaire de l’attaquant international néerlandais et va même payer une indemnité pour le prêt de six mois qui ne comporte aucune option d’achat.

Une affaire gagnant gagnant pour toutes les parties. D’un côté, le club de la Principauté va laisser évoluer quelques mois un joueur dans un contexte favorable et qui lui est familier. De l’autre, Boadu, en difficulté depuis son arrivée sur le Rocher et barré par la concurrence va pouvoir se relancer et retrouver de la confiance et du temps de jeu. L’attaquant néerlandais est d’ailleurs attendu dans la matinée à Twente pour passer la traditionnelle visite médicale. Enfin, il est à noter que Boadu ne sera pas remplacé numériquement à l’ASM.