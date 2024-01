OL : Pierre Sage en dit plus sur la fin du mercato hivernal

Confirmé à la tête de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Pierre Sage, intronisé après le limogeage précipité de Fabio Grosso, peut donc construire tranquillement son effectif afin d’assurer le maintien en Ligue 1 au septuple champion de France. A commencer par les arrivées attendues, comme l’a expliqué le technicien de 44 ans au micro d’OL TV durant l’émission OL Night System : on travaille sur des apports offensifs en plus d’un joueur par ligne, avec donc un défenseur, un milieu de terrain et deux offensifs (dont Gift Orban).

Toujours au micro du média officiel du club, le coach rhodanien s’est également confié sur les départs attendus dans un effectif trop étoffé selon lui. «Il y aura une problématique de nombre. L’idée c’est de pouvoir travailler avec un effectif de 20 joueurs de champ plus 3 gardiens avec la possibilité de faire monter des jeunes.» Avec l’arrivée d’Orban comme quatrième recrue hivernale après Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana, d’autres sorties sont donc attendues, comme celles de Rémy Riou (Paris FC), Tino Kadewere (Nantes) et Jeffinho (Botafogo), les deux derniers cités partis en prêt.