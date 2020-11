Serie A : certains clubs ne payent plus leurs joueurs !

« L'avion ? Oui je l'ai vu. Ils ne peuvent même pas nous payer nous. Ils achètent des choses comme ça mais ils ne nous payent pas nous ». Tels étaient les propos de Luis Alberto, star de la Lazio, après l'achat par son club d'un avion privé. Le club romain n'avait pas hésité à se vanter sur les réseaux sociaux de sa nouvelle acquisition, ce qui avait eu pour don d'agacer l'Espagnol.

La suite après cette publicité

Et pour cause, les joueurs de l'écurie romaine ne sont plus payés... depuis le mois d'août ! Une conséquence de la crise financière liée à la covid-19, qui a fait très mal aux équipes de Serie A. Comme le dévoile La Gazzetta dello Sport dans son édition de samedi, d'autres clubs, et pas des moindres, sont dans une situation similaire, à savoir Naples, le Genoa, la Sampdoria et Benevento.

De gros clubs ne peuvent plus payer leurs joueurs !

Et selon le média transalpin, ils risquent d'être sanctionnés si cette situation n'est pas réglée avant le 1er décembre, soit mardi prochain. Les autorités italiennes avaient déjà laissé un délai supplémentaire aux clubs en question, en raison du contexte, mais elles ne se montreront plus aussi clémentes désormais. On parle notamment de retraits de points pour les équipes concernées.

Ce n'est pas tout, puisque d'autres clubs ont également des retards de payements, comme Bologne, l'Inter, Parme, la Roma et Crotone, qui ont uniquement payé jusqu'en septembre. Quant à l'Atalanta, Cagliari, la Fiorentina, la Juventus, Milan, la Spezia, Torino, Udinese, Sassuolo et Vérone, ils auraient jusqu'en octobre et ne seraient donc pas dans le dur de ce côté là. Décidément, le coronavirus a fait mal au foot italien.