Juve-Inter : les compositions officielles

La 25e journée de Serie A se poursuit avec le Derby d’Italie et la Juventus Turin qui accueille l’Inter Milan (coup d’envoi 20h45, un match à suivre sur FM). Choc au sommet évidemment puisque les Nerazzurri, 2es avec 54 points, peuvent prendre la tête du championnat en cas de succès après le nul de Naples à Rome contre la Lazio (2-2), samedi. En face, la Juve, 5e avec 43 points, peut recoller à la Lazio justement, quatrième, en cas de victoire ce soir.

Pour cette rencontre, Thiago Motta est privé de Bremer, Cabal, Douglas Luiz et Kalulu. Weah est préféré en arrière droit à Kelly avec Savona à gauche et une charnière composée de Gatti et Veiga. Au milieu, Khéphren Thuram est épaulé par Koopmeiners alors que devant l’homme en forme, Kolo Muani, est accompagné de Conceiçao et Nico Gonzalez avec McKennie en soutien. A noter que Vlahovic et Yildiz débutent donc sur le banc. Côté Simone Inzaghi, Marcus Thuram est trop juste et lui aussi va démarrer sur le banc. C’est Taremi qui accompagne Lautaro Martinez devant dans le classique 3-5-2 de l’Inter. Pavard est titulaire en défense avec Acerbi et Bastoni. Dumfries et Dimarco sont les pistons alors qu’au milieu Calhanoglu est entouré de Barella et Mkhitaryan.

Les compositions officielles :

Juventus : Di Gregorio – Weah, Gatti, Veiga, Savona – K. Thuram, Koopmeiners – Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez – Kolo Muani.

Inter Milan : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Taremi, Lautaro Martinez.