Tottenham proche d’un accord avec le Barça pour Clément Lenglet

Après Nancy, Séville et le Barça, Clément Lenglet devrait définitivement signer à Tottenham. Pas dans les plans de Xavi, le défenseur central de 28 ans pourrait être transféré chez les Spurs dans les prochaines semaines, afin de renflouer les caisses catalanes. Cette saison déjà, l’international français a découvert la Premier League sous forme de prêt d’un an, prenant part à 26 rencontres de championnat. Au sein d’une équipe de Tottenham plus que décevante, finissant 8e, Clément Lenglet aura tout de même réalisé quelques prestations intéressantes.

D’après les toutes dernières informations de Sport, le FC Barcelone attendrait une enveloppe de 15M d’€ pour son défenseur gaucher. Une somme jugée trop important pour les Londoniens, prêts à débourser 10M d’€. Dans le besoin, le Barça devrait très probablement revoir son estimation à la baisse pour permettre d’alléger une masse salariale déjà assez conséquente.

