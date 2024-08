Emiliano Martinez se sent incompris du grand public

Emiliano Martínez en a marre d’être vu comme un mauvais garçon. Le portier argentin, mondialement connu pour son côté provocateur, s’est exprimé dans les colonnes du Guardian, en annonçant être incompris par le grand public. «Oui, exactement… (les gens qui pensent que je suis) un frimeur ne me connaissent pas. Lorsque vous demandez à tous mes coéquipiers, ceux de l’équipe nationale, je fais tout pour mon équipe, j’essaie d’aider tout le monde dans le club. La seule chose que je veux, c’est le meilleur pour mon club et mon pays. C’est tout ce qui me tient à cœur» a expliqué l’ancien gardien d’Arsenal.

À 31 ans, Dibu Martínez a donc peut-être décidé de se ranger. Le spécialiste des tirs aux buts, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029 avec Aston Villa, est aujourd’hui considéré comme l’un des tout meilleurs gardiens de Premier League. Maître dans l’art de la déstabilisation, le portier a toujours revendiqué le fait que cela faisait partie du jeu et qu’il ne faisait ça que pour aider son équipe. Une stratégie qui a très bien fonctionné jusqu’ici, les joueurs de l’équipe de France pourront le confirmer.