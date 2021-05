Accord trouvé pour Peter Bosz à l'OL !

La suite après cette publicité

Alors que Christophe Galtier, cible prioritaire de l'Olympique lyonnais, a décidé de refuser l'offre du dernier quatrième Ligue 1 jeudi, les discussions avec Peter Bosz se sont vite accélérées. Il y a deux jours, le Néerlandais avait échangé avec les dirigeants de l'OL et avait reçu une proposition du club : un contrat de deux saisons, plus une année en option.

Libre depuis mars et son licenciement du Bayer 04 Leverkusen, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam a vraisemblablement accepté ce samedi l'offre qui lui a été proposée. A quelques conditions, selon les informations de L'Equipe.

Signature prévue entre samedi et dimanche

Le successeur de Rudi Garcia, qui n'est actuellement pas en Europe et qui cherche à se rendre à Lyon, désire entre autres débarquer avec un staff composé par ses soins. A savoir, un préparateur physique, deux adjoints et un analyste vidéo. Si cette demande ne pose pas de problèmes à la direction rhodanienne, et qu'aucun revirement de situation exceptionnel ne survient jusque-là, l'homme de 57 ans devrait signer son contrat dans la soirée de samedi ou dimanche, selon son arrivée.

Après l'échec Galtier, il s'agit d'un pari osé et intéressant effectué en grande partie par le directeur sportif, Juninho. Certes, le passage de Bosz au Borussia Dortmund a tourné court (six mois) et sa fin d'histoire avec Leverkusen a été très compliquée, mais son style et ses résultats avec l'Ajax (finaliste de la Ligue Europa en 2016-2017) vont forcément rendre curieux les suiveurs du club et du championnat de France.