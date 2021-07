Ezequiel Garay met un terme à sa carrière

À 34 ans, le défenseur central argentin Ezequiel Garay a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Formé et lancé au Newell's Old Boys de Rosario, le voisin de Léo Messi a atterri en Europe en 2006, du côté du Racing Santander, alors écurie de Liga. Real Madrid, puis Benfica, où il explosa, Zenit Saint-Pétersbourg et enfin Valence, où il tapa ses derniers ballons.

L'histoire retiendra que le 1er février 2020, à Mestalla, face à Vigo, l'international à 32 reprises avec l'Albiceleste Ezequiel Garay a disputé ses dernières minutes de footballeur. Absent des terrains depuis un an, il vient d'annoncer, dans une longue lettre, souffrir d'arthrose de la hanche, ou coxarthrose. Le joueur raconte éprouver les pires difficultés à marcher et avoue avoir dû évoluer ces trois dernières années sous infiltration.