Mercato : le onze des joueurs encore libres

Chaque mercato réserve son lot de surprises. Entre mouvements inattendus et feuilletons aux multiples rebondissements, on ne sait jamais à quoi s’attendre sur le marché des transferts. Cet hiver, plusieurs joueurs sont également restés à quai. Sans club et sans contrat, plusieurs d’entre eux ont cherché à rebondir quelque part. Finalement, à l’heure où ces lignes sont écrites et que le mercato est fermé dans de nombreux pays, ces joueurs n’ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. Et dans cette liste peu prestigieuse, de nombreux grands joueurs sont présents et sont encore libres de s’engager où ils le désirent jusqu’en fin de saison.

Au poste de gardien, Sergio Romero est toujours libre. Sur le déclin depuis quelques saisons, le portier argentin aux 96 sélections avec l’Albiceleste n’a plus de contrat depuis le 1er janvier et la fin de son aventure avec les Argentinos Juniors. Pisté par Colo-Colo, reste à savoir si le portier de 38 ans n’a pas envie d’aller à la retraite. Au poste de défenseur droit, Serge Aurier est toujours libre. Sans club depuis le 2 janvier et la fin de son aventure en Iran avec Persépolis, l’ancien du PSG n’a que 33 ans et pourrait être séduit par un retour en France si un club lui tend la main. Décidément, il n’est pas judicieux de s’appeler Serge ou Sergio en cette fin de mercato hivernal. Car après Romero et Aurier, Sergio Ramos est également libre de tout contrat.

Beaucoup de joueurs anglais sont sur le carreau

Encore sous contrat avec Monterrey il y a quelques semaines, la légende espagnole a été citée du côté de Nice ou du Paris FC. Désireux de revenir en Europe, l’ancien du Real Madrid n’a visiblement pas trouvé de projet à sa hauteur. A ses côtés, Kurt Zouma peut prendre place. Après la fin de son aventure à Cluj, le natif de Lyon aspire à retrouver un projet rapidement mais n’a pas trouvé encore de point de chute. A gauche, un autre ancien espagnol du PSG est libre de tout contrat : Juan Bernat. Sans club depuis cet été, le défenseur gauche de 32 ans était pisté par Napoli aux dernières nouvelles. Dans l’entrejeu, il y a de quoi faire. Pourtant, on pourrait aligner un trio très offensif avec trois Anglais qui sont toujours libres à l’heure actuelle. On commence avec Alex Oxlade-Chamberlain. L’ancien joueur d’Arsenal et Liverpool, âgé de 32 ans, ne joue plus depuis cet été et sa dernière aventure à Besiktas.

Après son aventure exotique à Séoul, Jesse Lingard n’a pas su rebondir et est encore sans contrat malgré des sollicitations en Angleterre. Lui aussi présent à la Coupe du monde 2018 avec les Three Lions, Dele Alli est encore libre. Après une terrible descente aux enfers et une dépression, l’ancien crack du football anglais avait essayé de rebondir dernièrement à Côme. En vain. Devant, des grands noms végètent encore sans bail. Dans la lignée des anciens grands noms du football anglais, Raheem Sterling est à l’arrêt. A 30 ans, l’ancien de City a vécu l’enfer à Chelsea et a été libéré ces derniers jours. Pisté par 8 clubs, il n’a toujours pas rebondi à l’heure actuelle. De l’autre côté, on pourrait aligner James Rodriguez. Auteur d’une carrière décevante vu son talent, le Colombien n’a plus de club depuis un mois et son départ de Léon. Une situation inquiétante pour lui et la Colombie, dont il est le capitaine, à quelques encablures de la Coupe du monde. Il a été proposé à des clubs argentins ces derniers jours. Pour finir, le buteur de cette équipe est Divock Origi. Mis à la cave pendant plusieurs mois avec un salaire juteux à Milan, l’attaquant belge n’a pas su rebondir depuis cette expérience ratée.