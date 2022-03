Manchester City-Sporting CP : les compositions d'équipes

Vainqueur 5-0 à Lisbonne au match aller, Manchester City reçoit le Sporting CP avec la ferme intention de terminer le boulot pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Le leader de Premier League reste sur une victoire 4-1 dans le derby de Manchester et semble inarrêtable. Avec déjà un pied et quatre orteils en dehors de la compétition, le 2e de Liga Portugal va tenter de limiter la casse.

Pour ce match retour, Pep Guardiola choisit de faire tourner. Par rapport au match aller, Ruben Dias est blessé et absent. Il est remplacé par Stones dans l'axe. Le jeune Egan-Riley et l'Ukrainien Zinchenko sont des nouveautés sur les côtés. Au milieu, Gundogan et Fernandinho remplacent Rodri et De Bruyne. Devant, apparition de Jesus à la place de Mahrez. En face, Ruben Amorim opte pour un 3-4-3. On note les apparitions de Neto dans la défense à trois. Au milieu, Ugarte et Tabata prennent les place de Palhinha et Matheus Nunes. Devant, l'ancien Lyonnais Islam Slimani rejoint Paulinho et Sarabia.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko - Fernandinho, Gundogan, Bernardo - Sterling, Foden, Jesus

Sporting CP : Adan - Inacio, Coates, Neto - Porro, Ugarte, Tabata, Matheus Reis - Sarabia, Paulinho, Slimani