Chelsea-Arsenal : les compositions d'équipes

Un chaud derby de Londres, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 13h, pour commencer la journée ! C'est presque en favori et en quête d'un succès pour reprendre la première place de la Premier League à Manchester City, qu'Arsenal se rend à Stamford Bridge, où l'attend une équipe de Chelsea qui n'a plus gagné depuis trois matches et reste sur une gifle reçue à Brighton.

La suite après cette publicité

Pour tenter de remporter une 11e victoire en 13 matches et compter 8 points d'avance sur le troisième, Tottenham, les Gunners se présentent en 4-2-3-1, avec pour seul changement dans le onze type de Mikel Arteta : le retour de Zinchenko au poste de latéral gauche. Gabriel Jesus mène le front de l'attaque. En face, Graham Potter s'appuie sur un 3-4-3, avec l'ancien Gunner Pierre-Emerick Aubameyang aligné aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Chalobah - Loftus-Cheek, Mount, Jorginho, Cucurella - Havertz, Sterling, Aubameyang

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jesus