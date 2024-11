Ça chauffe aussi chez les recruteurs du Real Madrid !

À l’occasion de la dernière assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez avait tenu des propos plus qu’élogieux sur la formation merengue. « Madrid a soif de titres. Aujourd’hui, l’équipe compte six joueurs issus du centre de formation, qui est un élément essentiel de l’identité de notre club. C’est le meilleur centre de formation du monde, 191 joueurs formés jouent au football professionnel. Le CIES confirme qu’il s’agit du centre de formation le plus prolifique d’Europe. »

La suite après cette publicité

Sur le papier, personne ne peut donner tort au boss madrilène. Mais en coulisses, tout n’est pas rose. Bien au contraire. Relevo vient en effet de dévoiler que la colère monte chez les recruteurs de la Casa Blanca. Chargés de passer les quatre coins de l’Espagne au peigne fin pour dénicher les talents de demain, ils ont l’obligation de ne rater aucune pépite en devenir. Sauf que le Real Madrid ne leur offrirait pas des conditions gratifiantes pour leur travail.

Madrid trop radin ?

Certains estiment d’ailleurs que « beaucoup de travail est fait pour rien ». La raison ? Énormément de rapports détaillés sont faits, mais ne seraient quasiment jamais consultés. Le Real Madrid aurait également investi une certaine somme d’argent dans une application permettant d’avoir un plus grand contrôle sur tous ces profils détectés, mais cet outil serait très mal utilisé. Ensuite, plusieurs parties de l’Espagne seraient peu à peu abandonnées au profit d’autres régions. Arrive ensuite le nerf de la guerre : le volet financier.

La suite après cette publicité

Ces recruteurs, dont ce n’est pas le métier principal, sont rémunérés à hauteur de 500€ par mois. Un salaire qu’ils n’estiment pas assez élevé en raison du grand nombre d’heures passées, notamment le week-end, pour cette mission. Tout ça sans compter sur les réunions à suivre et surtout sur la responsabilité de ne pas laisser filer un talent entre leurs filets. Enfin, ils reprochent au club merengue de ne pas les aider financièrement pour l’entretien de leur véhicule, outil essentiel à leur mission, et que le prix du kilométrage est resté le même depuis des années, sans prendre en compte l’augmentation du prix de l’essence par exemple. Décidément, ce n’est pas l’année du Real Madrid !