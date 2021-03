Serbie-Portugal : l'incroyable réaction de Cristiano Ronaldo

Ce samedi soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo se déplaçait à Belgrade pour affronter la Serbie pour le compte de la deuxième journée des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Les partenaires de l’attaquant de la Juventus n’ont pas réussi à faire mieux que match nul (2-2), même si le match aurait pu se terminer sur une victoire portugaise.

En effet, le quintuple Ballon d’or pensait inscrire le but victorieux à la dernière minute (94e) mais l’arbitre de touche a finalement refusé de l’accorder, jugeant que le ballon n’avait pas totalement franchi la ligne. Ronaldo, fou de rage par cette décision, finissait par sortir du terrain en jetant son brassard de capitaine au sol. Durant ces éliminatoires, la VAR et la Goal Line Technology n’étant pas présentes, l’action n’a pas pu être vérifiée et le score restait donc à 2-2.