EdF : Yacine Adli attend encore Didier Deschamps

Passé par les équipes de jeunes de l’équipe de France (des U16 aux U20), Yacine Adli attend toujours sa convocation pour l’équipe première de Didier Deschamps. Titulaire avec la Fiorentina, où il est prêté par l’AC Milan, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et des Girondins de Bordeaux se veut patient. De passage chez RMC, ce samedi, il a indiqué que venir chez les Bleus était toujours dans ses projets.

« Bien sûr, je ne cache pas que c’est l’un de mes objectifs. Après, je ne suis pas l’homme qui va faire des interviews pour dire ''hé, hé, je suis là. Regardez-moi.'' Je pense que Didier Deschamps et son staff regardent tous les matchs et suivent les performances de tous les joueurs français. Aujourd’hui, il y a beaucoup de concurrence à tous les postes en équipe de France. Donc, il faut montrer de la régularité et peut-être que j’aurais la chance d’être appelé. Et si ça n’arrive pas, on continuera à travailler et on fera tout pour aller chercher nos objectifs personnels et collectifs », a déclaré le joueur qui possède également la nationalité algérienne.