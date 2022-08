Le PSG pousse pour caser trois indésirables

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain se prépare à une fin de mercato sur des chapeaux de roue. Le club de la capitale va accueillir Carlos Soler et espère toujours recruter un défenseur central supplémentaire avec Milan Skriniar. Dans le même temps, les pensionnaires du Parc des Princes veulent accélérer le dégraissage entamé cet été. Et ils avancent plutôt bien. Hier, ils sont tombés d'accord avec la Juventus pour le prêt avec option d'achat de Leandro Paredes.

Absent du groupe, l'Argentin est attendu ce mercredi à Turin pour y passer sa visite médicale. Un départ qui devrait rapporter 20 millions d'euros, bonus compris, au PSG. La journée d'hier a été productive pour les Franciliens qui ont pratiquement bouclé le prêt sans option d'achat de Layvin Kurzawa à Fulham. Idrissa Gueye, lui, n'attend que l'accord entre Paris et Everton pour rejoindre Liverpool. Un départ qui rapportera une dizaine de millions d'euros selon L'Equipe.

Plusieurs départs sont en cours

Outre Edouard Michut, qui a été prêté ce mercredi à Sunderland, les champions de France pourraient bientôt perdre Abdou Diallo. Le polyvalent défenseur se rapproche de Leipzig, où il devrait être prêté avec option d'achat selon nos informations. Le PSG espère aussi se débarrasser de Mauro Icardi. Comme indiqué sur notre site, le joueur s'est rendu la semaine dernière en Turquie afin de rencontrer les dirigeants de Galatasaray.

Accompagné de son épouse et agent Wanda Nara, il a été emballé. Il attend à présent que Paris et Galatasaray s'entendent concernant son prêt sans option d'achat. Ce qui serait le cas selon la presse turque, qui évoque un accord. Alors que le grand coup de balai ordonné par le direction semble avancer, le PSG a encore plusieurs "indésirables" sur les bras. Il y a tout d'abord Julian Draxler. Libre dans un an, l'Allemand est invité à partir. Mais ça ne se bouscule pas vraiment.

Trois indésirables à caser

Hier, une rumeur parue sur les réseaux sociaux a fait état d'un intérêt de Valence. Mais ce n'était rien de sérieux. Draxler, c'est en passe d'être fait, avec Benfica qui serait même proche de boucler l'opération. Autre joueur poussé dehors : Rafinha. Le concernant, Al-Arabi fait le forcing pour le recruter. Enfin, Paris a du pain sur la planche avec Keylor Navas. Lassé d'être numéro 2, le gardien est dans le viseur de Naples.

Mais le dossier traîne en longueur depuis des semaines maintenant. Selon nos informations, Naples et le joueur souhaitent obtenir une résiliation de contrat. Le PSG, qui veut récupérer de l'argent, n'est pas vraiment pour. Les Français privilégient un transfert ou un prêt. L'hypothèse de voir Keylor Navas rester dans la capitale n'est pas à exclure d'après L'Equipe. Ce qui ne déplairait pas à Galtier, qui apprécie l'homme et le joueur. Mais l'objectif du club est d'essayer de le faire partir d'ici demain, lors de l'ultime journée du mercato 2022. Le PSG pourra ensuite se concentrer sur l'essentiel, le terrain.