Le PSG négocie le départ imminent d'Abdou Diallo !

Ça s’active dans tous les sens au Paris Saint-Germain ! Côté arrivées, Fabian Ruiz a signé jusqu’en 2027 et Carlos Soler devrait le suivre. Pour ce qui est des départs, Christophe Galtier a confirmé hier en conférence de presse qu’il avait décidé de ne pas convoquer Leandro Paredes pour le match face à Toulouse. L’Argentin négocie actuellement son prêt (avec option d’achat) à la Juventus et n’a plus la tête à Paris.

Mais hier, Galtier indiquait qu’un autre candidat au départ, Abdou Diallo (26 ans), allait bien être du voyage. « À l’heure où on se parle, il est un joueur du PSG. Il a le bon investissement. Oui, c’est un joueur qui discute avec des clubs, mais il est disponible. » Depuis, tout a changé. Diallo ne fera pas le voyage à Toulouse. Ce que le club a confirmé à l'instant.

Abdou Diallo n’a finalement pas fait le déplacement à Toulouse avec le reste du groupe. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2022

Diallo de retour en Bundesliga ?

L’information est signée par Le Parisien qui annonce que le RB Leipzig s’est manifesté ces dernières heures. Le club allemand discute avec le Paris Saint-Germain et espère obtenir un prêt avec option d’achat. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Un temps pisté par l’AC Milan et West Ham, le natif de Tours pourrait donc retourner en Bundesliga, après ses expériences à Mayence (2017/2018) et au Borussia Dortmund (2018/2019). Lié au club de la capitale jusqu’en 2024, le champion d’Afrique 2022 voulait un nouveau projet pour se relancer et retrouver une place de titulaire.