Fenerbahçe veut faire ses courses à l’OM et au PSG

Brûlant à l’image des supporters du club, le mercato de Fenerbahçe a été très animé pour le moment. D’abord sur le plan des départs avec la perte du buteur maison Enner Valencia (33 buts et 7 offrandes en 48 matches la saison dernière) parti au SC Internacional (Brésil). Puis avec le transfert de la pépite Arda Güler (18 ans) du côté du Real Madrid moyennant 20 millions d’euros. Si on ajoute les options d’achats levées par Braga pour Bruma (6,5M€) et par Augsbourg pour Mergim Berisha (4M€) cela fait plus de 30 millions récoltés par les canaris jaunes. Et cet argent va être réinvesti.

Alors qu’Edin Dzeko (37 ans, Inter Milan), Alexander Djiku (28 ans, Strasbourg) et Ryan Kent (26 ans, Glasgow Rangers) sont venus libres, le club turc va aussi passer à l’attaque pour Sebastian Szymanski (24 ans, Dinamo Moscou) et Umut Nayir (30 ans, Eyüpspor). À cela s’ajoutent deux nouvelles pistes plus prestigieuses. Fenerbahçe entend piocher du côté de la Ligue 1 et notamment à l’Olympique de Marseille. Incontournable avec la sélection turque (49 capes, 16 buts), Cengiz Ünder (25 ans) plait beaucoup à ce club historique de la Süper Lig à en croire Fotomaç.

Abdou Diallo également dans le viseur de Fenerbahçe

Alors qu’il sort d’une saison tout à fait correcte (5 buts et 6 offrandes en 46 matches) avec les Phocéens, Cengiz Ünder est d’ailleurs également dans le viseur du rival de Fenerbahçe, Galatasaray. À en croire le média turc, les canaris jaunes seraient passés à l’attaque avec une offre de 4 millions d’euros qui seraient insuffisante pour faire flancher l’Olympique de Marseille. Une nouvelle approche de la part du club turc pourrait d’ailleurs arriver dans les prochains jours.

À cela s’ajoute une autre piste, mais du côté du rival parisien. Alors que le Paris Saint-Germain dégraisse vers la Turquie à l’image de Mauro Icardi, Leandro Paredes et Juan Bernat qui pourraient se retrouver à Galatasaray, Fenerbahçe pourrait aussi profiter de la vague de départ programmée par le club francilien. Alors qu’Attila Szalai va partir du côté de l’Union Berlin contre environ 15 millions d’euros, le poste de défenseur central axe gauche sera libre. Dans cette optique, Fenerbahçe a formulé une offre de 4 millions d’euros au PSG pour Abdou Diallo (27 ans) revenu d’un prêt au RB Leipzig. Le club turc promet d’être actif cet été.