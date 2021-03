La clause complètement délirante du Real Madrid pour Martin Ødegaard, la short-list XXL de la Juventus pour remplacer Andrea Pirlo

La suite après cette publicité

Une clause à 350 M€ pour Ødegaard ?

Prêté par le Real Madrid du côté d'Arsenal, Martin Ødegaard s'épanouit peu à peu en Angleterre. Et cela plait à l'équipe qui l'accueille, qui prolongerait bien le bail avec le Norvégien au-delà de cette saison. Pour cela, il faut donc négocier avec le Real Madrid. Mais la Casa Blanca est-elle encline à discuter avec les Gunners ? Pas si sûr que cela, selon le Daily Star. Le tabloïd anglais rapporte ce mardi que Ødegaard disposerait d'une clause libératoire à 300 millions de livres, soit un peu plus de 350 M€. Le Real pourrait, s'il ne veut pas vendre son jeune joueur de 22 ans, faire jouer cet argument : la clause libératoire ou rien. Mais vu que le Norvégien ne rentrait pas dans les plans de Zinedine Zidane en début de saison, Madrid va-t-il vraiment bloquer son joueur l'été prochain ?

La short-list de la Juve pour remplacer Pirlo

C'est plus que jamais le feu pour Andrea Pirlo à la Juventus ! Après la défaite à domicile dimanche contre Benevento (0-1), qui suivait de près l'élimination en Ligue des Champions par le FC Porto, le technicien italien est plus que jamais en danger. Il est même «acculé», selon le Corriere dello Sport. «Sur la sellette», rapporte la Gazzetta dello Sport. Et les deux quotidiens sportifs italiens de lâcher les premiers noms afin de le remplacer, prochainement ou la saison prochaine. Selon le journal au papier rose et Tuttosport, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance dans les coulisses de la Vieille Dame. Pour le Corriere, Luciano Spalletti est aussi un nom évoqué. Même si le rêve de tous les tifosi serait bien sûr de voir Zinedine Zidane débarquer dans un endroit où il a brillé en tant que joueur.

Koeman ne lâche rien pour Depay

Le feuilleton est de retour ! Après quelques mois d'accalmie, le serpent de mer Memphis Depay au FC Barcelone revient en force ce matin au sein des journaux catalans. Mundo Deportivo explique que Ronald Koeman ne lâche pas l'affaire sur son ancien protégé de la sélection néerlandaise. Et même auprès de la nouvelle direction, il continue de faire le pressing. Pour preuve, selon le média, une réunion doit être bientôt organisée au Barça afin de parler mercato, mais surtout du dossier Memphis Depay. Koeman va tenter de convaincre son nouveau président, Joan Laporta, d'aller chercher l'attaquant hollandais, qui est en fin de contrat au 30 juin avec l'Olympique Lyonnais.