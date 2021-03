Le Real Madrid a trouvé le successeur de Zinedine Zidane, le Bayern Munich sort les barbelés pour Hansi Flick

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a trouvé le successeur Zinedine Zidane

À la lutte avec le FC Barcelone et l'Atletico pour le titre en Liga, le Real Madrid pourrait connaître un mercato estival agité. Alors que les noms d'Haaland et de Kylian Mbappé ne cessent d'être associés à la Casa Blanca, quid de l'avenir de Zinédine Zidane ? Mundo Deportivo explique, ce matin, que le Real travaillerait sur des alternatives, en cas de départ du champion du Monde 98. Et toujours selon le quotidien espagnol, Joachim Löw figurerait sur la short-list. Champion du Monde avec la Mannschaft, en 2014, le sélectionneur allemand a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait la sélection après l'Euro, cet été. Reste à savoir si un challenge dans l'un des plus grands clubs pourrait le tenter. Réponse dans les prochains mois...

Le Bayern Munich sort les barbelés pour Hansi Flick

Le jeu de chaise musicale qui pourrait également impacter le Bayern Munich. Car si Löw va bien quitter la sélection en fin de saison, la fédération allemande n'a toujours pas trouvé son successeur mais aurait quelques noms en tête, dont celui d'Hans-Dieter Flick, le coach du Bayern. Mais à en croire Bild, ce matin, un départ du technicien n'est ni envisagé, ni envisageable pour les dirigeants bavarois. Une rumeur que le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge avait déjà tenté d'éteindre il y a quelques jours. Pas sûr que tout ça se calme d'ici juin prochain…

La Premier League fait scandale avec les primes arbitrales

Enfin, le scandale du jour nous vient d'Angleterre. Le pays de Sa Majesté où le Daily Mirror nous apprend, dans ses colonnes, l'existence de primes, versées aux arbitres selon la quantité de cartons distribués au cours de la saison. C'est l'ancien arbitre de Premier League, Mark Halsey qui a lâché l'information, reprise par le quotidien britannique, en Une, ce matin.