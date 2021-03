Juventus : ça chauffe pour Andrea Pirlo

La suite après cette publicité

Ce lundi matin, la Juventus n'a que ses yeux pour pleurer. Ou alors ils lui serviront pour regarder le classement de Serie A. La Vieille Dame est troisième, derrière l'AC Milan, second et l'Inter, qui pointe déjà à 10 points de plus. On peut donc dire que cette fois, le titre ne reviendra pas à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. En Ligue des Champions, la pièce aurait pu tomber du bon côté si la frappe, dans le temps additionnel, de Juan Cuadrado n'avait pas heurté la barre transversale. Finalement, les Turinois ont été éliminés par le FC Porto.

En championnat, ce n'est pas franchement mieux. Ce samedi, les Juventini accueillaient Benevento avec le bon espoir de se refaire la cerise. C'est encore une fois chose ratée puisque malgré une belle domination, Alvaro Morata et ses coéquipiers n'ont pas trouvé le chemin des filets. Pis encore, ils ont été surpris par un but, aux alentours de l'heure de jeu, des visiteurs par l'intermédiaire d'Adolfo Gaich, fraîchement débarqué en Italie.

Pirlo va devoir gagner le derby

Forcément, la presse italienne fait les choux gras de cette terrible performance. Depuis son intronisation, Andrea Pirlo peine à convaincre autant dans le jeu que dans les résultats. « Si vous n'avez pas faim, vous pouvez perdre contre n'importe qui. Vous devez vous rappeler où vous jouez », s'est-il ainsi exprimé, critiquant frontalement l'attitude, visiblement, de certains de ses éléments qui prendraient un peu trop par-dessus la jambe les rencontres qu'ils jouent.

Mais ce n'est pas tout. Sur la Une de Tuttosport, on observe notamment le grand patron de la Juve, Andrea Agnelli et il est écrit que le technicien italien de la Vieille Dame risque gros pour le derby contre le Torino après la trêve internationale. Une défaite scellerait probablement le sort de l'ancien élégant milieu de terrain italien. Par chance, le Toro est aussi dans une mauvaise passe puisqu'il s'est incliné sur le terrain de la Sampdoria...