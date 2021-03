Real Madrid : les joueurs sont très remontés

La suite après cette publicité

Mardi soir, le Real Madrid a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sans trop trembler. Les Merengues ont surclassé l'Atalanta dans tous les domaines du jeu, faisant preuve d'une supériorité totale et montrant un bien meilleure visage que celui qu'on peut voir très souvent en Liga le week-end. Et comme l'explique Marca, il y avait une raison : les joueurs étaient énervés.

« Ils nous méprisent, mais on est toujours vivant ». Voilà une des nombreuses phrases qui ont été entendues au sein des troupes de Zinedine Zidane après la rencontre. Et pour cause, la tension était de mise depuis quelques semaines, avec plusieurs soucis qui ont touché le vestiaire. Les nombreux pépins physiques, les négociations pour les baisses de salaires et bien sûr, les critiques et les prestations moyennes, ont créé un climat de revanche dans le vestiaire madrilène, avec des joueurs qui avaient à cœur de montrer qu'ils sont en mesure d'aller loin.

La qualification, une libération

En interne, le groupe est plutôt uni, mais s'est senti souvent attaqué injustement et pris de haut au cours de cette saison, et toujours selon le média, certains joueurs ont traversé des moments de gros doute au fur et à mesure que les résultats ne s'amélioraient pas énormément. Cette victoire aurait été perçue comme une véritable libération dans les rangs merengues.

L'optimisme serait maintenant de mise dans le vestiaire, où on sait tout de même que cette victoire n'était que le minimum syndical, et que les objectifs du club vont bien plus loin qu'une qualification pour les quarts de finale. Un haut dans une saison qui a connu beaucoup de bas, à l'image de la défaite face à Alcoyano, équipe de D3, en Copa del Rey. Avec le plein de confiance, l'équipe de Zinedine Zidane espère bien aller au bout cette saison...