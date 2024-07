Liverpool a identifié le remplaçant de Mohamed Salah

Quel avenir pour Mohamed Salah ? Après avoir conquis le cœur des supporters de Liverpool au fil des années depuis son arrivée en 2017 en provenance de l’AS Roma, l’attaquant égyptien se situe à un tournant de son aventure en Angleterre. Au sortir d’un exercice plein avec les Reds sur le plan personnel avec 44 apparitions pour 25 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 32 ans vient d’entamer sa dernière année de contrat avec le club anglais. Problème, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé son bail.

Du côté de Liverpool, les positions restent figées. En effet, le club de la Mersey n’a pas l’intention de vendre l’international égyptien (100 sélections, 56 buts), même en cas d’offre intéressante. Successeur de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, Arne Slot compte sur la vedette des Reds pour la saison à venir et ses dirigeants poussent pour le convaincre d’étendre son bail par peur que l’Arabie saoudite réitère son intérêt pour Mohamed Salah. Pour rappel, le board liverpuldien avait refusé une offre de 175 millions d’euros de la part d’Al-Ittihad l’été dernier.

Alors que son sort sur les bords de la Mersey reste à déterminer, Liverpool veut anticiper l’avenir sans Mohamed Salah. En ce sens, le club anglais aurait d’ores et déjà scruté le marché à la recherche de son héritier sur le front de l’attaque des Reds et l’aurait ciblé en Espagne. Selon les informations du média asiatique Sponichi, relayées par Sky Sports, le dernier 3e de Premier League estime que Takefusa Kubo dispose du profil idéal pour pendre la succession de l’Égyptien. Considéré comme l’un des talents en devenir lors de son arrivée à Madrid en 2019, l’attaquant japonais a toutefois eu du mal à faire son trou dans l’effectif étoilé madrilène.

Mais après une succession de prêts plus ou moins concluants, l’ailier droit des Samurai Blue (35 sélections, 4 buts) a trouvé son rythme de croisière au Pays basque et enchaîne depuis les prestations régulières avec la Real Sociedad. En ce sens, le média japonais précise que Liverpool serait prêt à mettre le prix pour le «Messi japonais», auteur de 7 buts et 5 passes décisives avec les Txuri-urdinak et sous contrat avec la formation espagnole jusqu’en juin 2029, réputé pour sa vista et son aisance dans les petits espaces.