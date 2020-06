Wolverhampton : le prix colossal demandé pour Raul Jiménez

Du haut de ses 14 buts en Premier League, Raul Jiménez est un des meilleurs éléments de l'équipe entraînée par Nuno Espirito Santo. Du côté des Wolves, on commence à se faire à l'idée que cet été, de nombreux clubs vont venir aux nouvelles pour le goleador mexicain de 29 ans. La Juventus et Manchester United sont notamment annoncés sur le coup.

Mais selon les informations du quotidien AS, les Wolves en demandent un sacré pactole, puisqu'il faudra mettre 100 millions d'euros sur la table pour se l'offrir. Une somme prohibitive, encore plus dans le contexte financier actuel, qui pourrait donc bien contraindre l'ancien de Benfica et de l'Atlético à rester.