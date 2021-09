Burnley : Sean Dyche prolonge jusqu'en 2025

Burnley prolonge son entraîneur. Le club l’a annoncé ce jeudi, Sean Dyche, qui était en fin de contrat en juin prochain, a étendu son bail de quatre ans, jusqu’en juin 2025. Il est le coach de Burnley depuis 2012 et c’est lui qui avait fait remonter l’équipe en Premier League en 2014.

« Le club est heureux de confirmer que le manager Sean Dyche a signé un nouveau contrat de quatre ans au Turf Moor. La prolongation du contrat verra le Gaffer rester au club jusqu'au moins l'été 2025 », a annoncé le club via un communiqué.

✍️ The club is delighted to confirm manager Sean Dyche has signed a new four-year deal at Turf Moor



The contract extension will see the Gaffer remain at the club until at least the summer of 2⃣0⃣2⃣5⃣



👉 https://t.co/j3twQyRp2g#Dyche2025 | #UTC pic.twitter.com/8taDzb602g