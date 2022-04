SRFC-ASSE : le constat amer de Denis Bouanga

C'est ce qu'on appelle un constat amer. Ce samedi, l'AS Saint-Etienne a enchaîné un troisième match sans victoire en championnat en s'inclinant 2-0 sur la pelouse du Stade Rennais FC, dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1. Denis Bouanga, impuissant face au 3ème de L1, a livré son analyse de la rencontre, globalement dominée par les Bretons, au micro de Prime Video.

« On est amer, on sent qu'on a bien débuté, on prend un but qui nous tue (juste avant la mi-temps, NDLR. C'est dur de se relever contre une équipe comme ça. On n'a pas le choix, il faut se défoncer, essayer d'engranger des points contre des équipes un peu plus abordables même si on aurait pu faire quelque chose. Les 10 prochains jours (match décalé le WE prochain contre Nice en raison de la finale de la Coupe de France, NDLR) vont faire du bien aux têtes et on va se concentrer sur Nice tout simplement. »