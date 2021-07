Droits TV : beIN Sports va finalement payer

beIN Sports va finalement passer à la caisse. Après l'annonce de l'achat des droits télévisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par Amazon, vexé, beIN Sports a refusé de s'acquitter du premier versement de 7,5 M€ du contrat de 30 M€ par an pour la L2, payable à la Ligue de football professionnel il y a une semaine. Le groupe qatari avait même l'intention de ne pas honorer non plus le premier versement de 55 M€ du contrat annuel de 332 M€ pour la L1. Alors qu'au sommet de l'État, le ton est monté ces dernières heures, le diffuseur de la Ligue 2 depuis 2012 s'est résolu à payer son dû.

Selon les informations de RMC Sport, beIN Sports a finalement prévenu la LFP de son intention d'honorer son premier versement pour les droits de la Ligue 2. Le média «refusant de déclencher une guerre avec la Ligue et donc avec les clubs» et souhaitant «maintenir les discussions en cours sur le fond pour obtenir un rabais sur le prix». La guerre entre beIN Sports et la Ligue, qui fait rage en coulisses, n'est donc pas encore terminée. Pour rappel, avec l'acquisition de 80 % des droits sur la Ligue 1 et la Ligue 2, beIN Sports ne devrait diffuser que deux rencontres du championnat de France de deuxième division, ce jusqu'en 2024.