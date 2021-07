Droits TV : l’État menace Canal+ et beIN Sports !

Ces derniers jours, le ton est monté entre la LFP et le duo Canal+/beIN Sports. La raison ? Après l’annonce de l’acquisition des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 majoritairement par Amazon (et Canal+), les deux chaînes ont décidé de lancer un bras de fer avec la Ligue. Ainsi, Canal+ a annoncé vouloir se retirer de la L1 (alors que la chaine cryptée doit diffuser deux affiches par journée).

De son côté, beIN Sports a refusé de payer le premier versement de 7,5 M€ du contrat de 30 M€ par an pour la L2 (le 1er juillet dernier) et ne devrait pas honorer non plus le premier versement de 55 M€ du contrat annuel de 332 M€ pour la L1. Des prises de position qui mettent forcément les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en mauvaise posture.

L’État l’a mauvaise

Déjà fragilisés par la crise de la covid-19 et l’absence de revenus, notamment ceux liés à la billetterie, les clubs ne peuvent se permettre d’avoir une guerre qui dure avec leurs diffuseurs. D’ailleurs, cette situation a également fini par agacer le plus haut sommet de l’État. Contacté par l’Équipe, l’entourage du président Emmanuel Macron a ainsi sèchement répondu aux deux groupes audiovisuels.

« Canal+ et beIN ont pris des engagements contractuels qui n'ont pas vocation à être revus. Nous sommes assez surpris de cette attitude. On ne révise pas le prix des contrats en fonction des contextes quand aucune clause ne le prévoit. Il n'y aura aucune mansuétude de notre part à l'égard de ces acteurs s'ils ne respectent pas leur contrat. Cela a des effets sur les clubs. On ne peut pas laisser cette situation perdurer avec, tous les six mois, des gens qui se croient autorisés à ne pas appliquer les contrats qui les lient à la Ligue », déclare-t-on du côté de l’Élysée. Canal+ et beIN Sports sont prévenus !