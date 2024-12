Les Barcelonais enchaînent les punchlines sur Kylian Mbappé !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un proverbe particulièrement vrai dans le monde du football. Si les Madrilènes commencent à s’impatienter clairement face aux prestations médiocres du Bondynois, en Catalogne, on se régale. L’été dernier, les Barcelonais avaient ainsi vu leur ennemi juré s’offrir celui qu’ils ont présenté comme le meilleur joueur du monde, pendant qu’eux étaient en pleine galère pour recruter. Les Madrilènes n’hésitaient ainsi pas à bomber le torse et à se moquer du Barça, promettant l’enfer aux Catalans avec un Mbappé qui devait ajouter encore plus de niveau à une équipe merengue déjà exceptionnelle…

Quelques mois plus tard, le constat est bien différent. Tout semble aller pour le mieux pour le Barça malgré une petite série négative avant la victoire contre Majorque, et à Barcelone, on se régale des mésaventures de KM9. « Comme le rêvait Tebas, on a une Liga avec 3 prétendants au titre. Du jamais vu ces dernières années. Et tout ça grâce à Kylian Mbappé. Le Français a révolutionné la Liga, mais pas grâce à ses buts. Aujourd’hui, Kylian est le roi oui, le roi des hors-jeu et des penaltys ratés. […] Grâce à la star française, le Barça est plus leader que jamais, Simeone est plus optimiste et Tebas voit sa compétition briller. Avec Mbappé, (presque) tout le monde gagne », peut-on par exemple lire dans le journal Sport. Rien que ça.

Les pro-Barça sont aux anges

Voir un Mbappé aussi inoffensif semble faire autant plaisir aux Barcelonais que d’admirer les prouesses de Lamine Yamal ou de célébrer les buts de Lewandowski et Raphinha. « Vivian a mangé Mbappé à San Mamés », signale Mundo Deportivo, qui met en avant le fait que Kylian Mbappé a été impuissant face aux défenseurs basques. « Mbappé a été le grand protagoniste de la défaite du Real Madrid à Bilbao », explique le journal dans un autre papier. Dans les colonnes des médias catalans, on se gargarise bien de ce penalty loupé par l’international tricolore.

« L’Athletic enterre Mbappé dans La Cathédrale » (surnom du stade de San Mamés, NDLR), indique El Periodico. « Ce serait pas mal pour le Real Madrid que le Français fasse un stage étudiant à Bilbao pour apprendre comment on fait le pressing. Dieu est venu lui offrir une deuxième chance. Kylian n’a pas pu se défiler comme contre Getafe. Mais il a encore raté », ajoute le média généraliste catalan. Les Barcelonais se défoulent, et Kylian Mbappé aura sûrement à cœur de leur effacer le sourire moqueur qu’ils affichent depuis un moment déjà…