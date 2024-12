Genoa : la sortie très forte de Patrick Vieira sur Mario Balotelli et Vitinha

Le Genoa de Patrick Vieira a verrouillé sa première victoire ce dimanche, contre l’Udinese (0-2), lors de la 14ème journée de Serie A. Après la rencontre qui a eu lieu sur la pelouse du Stadio Friuli, l’entraîneur français a analysé ce match et a surtout parlé de l’ancien attaquant marseillais Vitinha, de retour de blessure ce dimanche, mais aussi de Mario Balotelli qui est entré en jeu et qui a joué plusieurs minutes en fin de partie. Les deux buteurs passés par la Ligue 1 font bel et bien partie des plans de l’ancien coach de Crystal Palace, mais ils vont devoir ronger leur frein encore un peu :

«Je pense que nous avons bien fait ce que nous avons préparé à l’entraînement. Les cartons rouges ont certainement changé un peu le match, mais nous avons continué à faire aussi bien que nous le pensions pendant la semaine. Pour l’instant, les joueurs vus contre Cagliari sont ceux que je considère comme les plus prêts. Vitinha revient de blessure et nous allons lui laisser le temps. Je pense que Zanoli et Miretti travaillent également bien défensivement, les remplaçants ont apporté de l’énergie à l’équipe. Balotelli a joué une quinzaine de minutes, il a bien travaillé et il doit continuer comme ça. Mario, comme Vitinha, doit continuer à travailler, je suis content de lui»