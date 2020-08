Bernard Tapie soutient le PSG !

Président de l’Olympique de Marseille de 1986 à 1994, Bernard Tapie est une des figures emblématiques du club phocéen. S’il n’a pas fait parler de lui qu'en bien durant ses années de présidence, l'homme d’affaires a tout de même remporté cette fameuse Ligue des Champions en 1993. Et si l’OM est le seul club français à l’avoir remporté, le Paris Saint-Germain n’en n’a jamais été aussi proche. Dans un entretien accordé au Parisien ce matin, Bernard Tapie s’est penché sur le souhait des supporters marseillais de voir perdre le PSG ce dimanche contre le Bayern.

«Mais c’est ridicule ! Déjà, cela n’enlèvera pas notre victoire. Et aujourd’hui, 80 % des jeunes qui viennent au Vélodrome en parlent car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et c’est magnifique. Les supporteurs parisiens méritent de vivre, eux aussi, cette aventure afin qu’ils la transmettent ensuite à leurs enfants. C’est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. C’est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invités aux noces d’un autre couple. Vous n’allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu’ils brisent votre couple ! C’est débile. Au contraire, on a envie qu’ils soient aussi heureux que vous. Et moi, j’ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l’OM. Au contraire, cela va nous permettre de revivre nos émotions.» Un discours plutôt touchant qui devrait faire plaisir aux supporters parisiens. En ce qui concerne ceux de l’OM, pas sûr qu’ils voient cela du même oeil.