Real Madrid : Vinicius Jr a encore fait des siennes

Pour son 300e match sous le maillot du Real Madrid, Vinicius n’aura pas laissé une excellente image. Titulaire lors de la défaite du Real Madrid contre le Betis, l’ailier brésilien est passé à côté de son match, et s’est surtout fait remarquer pour son comportement auprès de ses adversaires, de ses coéquipiers et des supporters. Rendu inoffensif par la très bonne prestation de l’ancien bordelais Youssouf Sabaly, Vinicius a terminé le match complètement déchaîné, recevant un carton jaune pour une altercation avec Marc Bartra et d’autres joueurs du Betis au point qu’il a dû être maîtrisé par son coéquipier, Antonio Rüdiger.

En première mi-temps, alors que le Real était en tête au tableau d’affichage, il a chambré le public à plusieurs reprises, rappelant le score de la rencontre. «Bien sûr, comme toujours. Pour moi, c’est toujours un carton. Pour Vini, c’est toujours un carton. Toujours», s’est-il emporté après avoir été averti suite à ses nombreuses protestations et altercations. Depuis le début de l’année 2025, Vinicius a inscrit quatre buts et donné une passe décisive en quinze rencontres, pour quatre cartons jaune et un carton rouge reçus.