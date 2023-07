Amical : le Bayern Munich atomise 27-0 Rottach-Egern

La préparation démarre fort pour le Bayern Munich en vue de la saison 2023/2024. Défiant Rottach-Egern, un club amateur, les Bavarois ont fait mieux qu’en 2019 quand ils l’avaient emporté 23-0 contre la même équipe avec notamment un quadruplé de Corentin Tolisso. Cette fois, un autre français a été à l’honneur puisque Mathys Tel s’est offert un quintuplé tout comme Jamal Musiala.

Le score était déjà de 18-0 à la pause alors que Serge Gnabry avait vu triple et qu’Alphonso Davies, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Konrad Laimer et Noussair Mazraoui s’étaient distingués d’un but. En seconde période, Marcel Sabitzer s’est rapidement offert un quintuplé lui aussi alors que Raphaël Guerreiro, Ryan Gravenberch, Kingsley Coman et Sadio Mané ont également fait parler la poudre. Une victoire 27-0 qui permet de faire le plein de confiance.

