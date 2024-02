Le Real Madrid sort du silence sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (25 ans) et le Paris Saint-Germain, c’est donc bel et bien terminé. Notre information du 7 janvier dernier a été confirmée ces derniers jours et l’attaquant quittera le club de la capitale à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Le numéro 7 parisien a d’ailleurs communiqué son départ à son président, Nasser Al-Khelaïfi, avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (1-0). Le capitaine des Bleus avait indiqué qu’il réserverait la primeur de sa décision à ses dirigeants et une annonce officielle devrait maintenant sceller la décision dans quelques mois.

D’après nos informations, le président madrilène Florentino Pérez avait déjà annoncé la venue du joueur parisien à certains membres du vestiaire, mais il reste à boucler la question de son salaire avant de valider définitivement sa venue chez les Merengues. Ce samedi, à la veille d’un déplacement important contre le Rayo Vallecano en Liga, Carlo Ancelotti a été obligé de répondre à des salves de questions sur la venue de Kylian Mbappé. Mais à l’instar de Luis Enrique vendredi, le Mister a souhaité protéger son groupe.

Carlo Ancelotti se concentre sur le Rayo Vallecano

«Je vois et j’entends ce qu’il se passe. Je comprends que ce soit le sujet du jour pour vous, mais pour nous, c’est le match de demain. Nous devrons bien faire, c’est ce que je pense. Nous n’avons pas parlé de ça dans le vestiaire. Nous avons regardé des vidéos du match contre le Rayo Vallecano. Nous sommes conscients que c’est un match capital pour la saison actuelle», a d’abord expliqué le manager merengue.

Avant d’assurer que la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid n’affecterait pas son groupe, dans un moment important de la saison. «J’aimerais bien finir cette saison, gagner des titres. C’est tout ce que j’aime. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour la saison prochaine. Me voyez-vous affecté maintenant par ces questions ? Non, je ne le vois pas et l’équipe non plus. Les conférences de presse seront comme ça». Carlo Ancelotti va, malgré tout, avoir du mal à esquiver le sujet jusqu’à la fin de saison…