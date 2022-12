Le rêve de Lewandowski concernant Leo Messi

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en Catalogne pour assumer son rôle de grand attaquant, tant recherché par le Barça, après le départ de Leo Messi (35 ans), on peut dire que Robert Lewandowski assure. Le Polonais a déjà inscrit 18 buts en 19 matches toutes compétitions confondues avec le Barça, et délivré quatre passes décisives. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, l’ancien buteur du Bayern Munich a fait une confidence sur Messi.

« Ce n’est pas à moi de décider. Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu, peut-être qu’il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers, bien qu’il en marque toujours (…) Mais par rapport à d’autres époques, il est aujourd’hui le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer », a déclaré Lewandowski.

