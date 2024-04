İlkay Gündoğan chasse un record

Recrue phare du dernier mercato avec João Félix et João Cancelo, İlkay Gündoğan a apporté de l’expérience au Barça dans une équipe très jeune, surtout au milieu de terrain. L’ancien joueur de Manchester City et de Dortmund est l’un des hommes de base de Xavi sur lequel le coach catalan peut toujours compter. Les chiffres le prouvent, avec 43 matchs disputés et 3 465 minutes jouées, l’Allemand est le joueur le plus utilisé par Xavi (devant Jules Koundé et Robert Lewandowski qui complètent le podium). Au tel point que İlkay Gündoğan pourrait battre son record personnel à 33 ans.

Même s’il en manque un match et que le Barça se fait éliminer dès le prochain tour de la Ligue des champions, le numéro 22 du Barça pourrait dépasser sa meilleure saison et les 51 matchs disputés l’an passé avec Manchester City. Pion essentiel de la Mannschaft, son sélectionneur Julian Nageslamnn regrette le fait qu’il joue beaucoup. « Illy joue 90 minutes à chaque match à Barcelone, il n’est pas si frais, il a beaucoup de matchs à son actif » avait déploré le sélectionneur allemand, qui pense à sa Coupe d’Europe dans quelques semaines.