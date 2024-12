Ligue des Champions, mercato : mauvaise nouvelle pour le PSG et Manchester City !

« Au mois de janvier, je pense qu’ils vont recruter pour pallier l’absence de Rodri, parce qu’il n’y a aucun milieu défensif dans cet effectif. Rééquilibrer cette équipe pour éviter de se faire transpercer. » Hier soir, au moment d’évoquer la nouvelle contre-performance de Manchester City en Ligue des Champions (les Skybklues ont été battus 2-0 par la Juventus), Samir Nasri, peiné par la crise sportive dans laquelle son ancienne équipe est plongée, était certain que le champion d’Angleterre, 22e du classement de C1, allait s’en sortir grâce au mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

Sur le papier, c’est fortement possible. Manchester City dispose d’un budget mercato très confortable et son pouvoir d’attraction n’est plus à démontrer. Le même constat peut également être dressé pour le Paris Saint-Germain. 25e du classement, le club de la capitale est toujours virtuellement éliminé et certains aimeraient voir arriver du lourd en attaque pour compenser l’incroyable manque d’efficacité des Rouge et Bleu. Cependant, un point du règlement de l’UEFA est à rappeler alors qu’il reste encore deux journées de la phase de ligue à disputer.

Pas de recrue avant la phase à élimination directe

L’article 32.01 est très clair à ce sujet : «après l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs qualifiés pour les matches restants de la compétition en cours. Ces inscriptions doivent être faites jusqu’au 6 février 2025 (à 24h00 HEC) au plus tard.» En clair : si Paris et City recrutent des joueurs en janvier, ils ne pourront pas les utiliser lors des deux prochaines journées de Ligue des Champions, et notamment le 22 janvier prochain, date à laquelle Parisiens et Mancuniens s’affronteront sur la pelouse du Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Un détail qui peut avoir son importance et qui condamne donc les équipes en difficultés à se sortir de ce danger avec leur effectif actuel. L’UEFA a donc conservé le même règlement des années précédentes, et ce, même avec une phase de ligue rallongée et coïncidant avec une période de mercato. Vous l’aurez compris, les clubs devront donc patienter jusqu’à la phase à élimination directe pour pouvoir se servir de leurs nouvelles armes (3 maximum).