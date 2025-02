OM : Greenwood félicite ses coéquipiers pour leur victoire face à l’OL

Auteur d’un but à l’heure de jeu, et plus globalement d’une belle copie lors de la victoire de son club face à Lyon (3-2), Mason Greenwood s’est réjoui de la victoire. Un match important pour son équipe selon lui. « On est resté tous ensemble, on a travaillé dur toute la semaine. On devait réagir après Nice. On a réussi a gagné ce match. C’était incroyable ce soir », a-t-il expliqué au micro de DAZN après la rencontre.

Avant d’ajouter : « Le match s’est ouvert en seconde période, on s’est créé beaucoup d’occasions. Pierre, Adrien… On a tous fait un très bon match ». Une bonne prestation collective des Marseillais qu’il semble donc avoir appréciée.