La causerie lunaire de Cris avant un match de Châteauroux

Scène totalement improbable dans les vestiaires de Châteauroux. Alors que les Indriens se déplaçaient sur le terrain du Quevilly-Rouen à l’occasion de la 21e journée de Nationale, Cris, l’ancien joueur de l’OL et désormais coach des pensionnaires du stade Gaston-Petit, a eu des mots assez particuliers avant la victoire de ses joueurs (2-1). Lors de la causerie précédant la rencontre, le Brésilien a utilisé une métaphore étrange pour motiver son équipe.

C’est sur le compte TikTok officiel du club qu’a été diffusée la vidéo, devenue virale : « Quand vous allez en boîte, vous trouvez une fille. Tu regardes la fille et t’as envie de la niquer, de sortir, de la draguer, de lui parler. Et aujourd’hui c’est ça, on doit regarder en face pour les niquer. Entre nous, on doit les niquer aujourd’hui. La bite, elle doit être comme ça (il mime un bras contracté), la bite, elle doit être comme ça ! » L’extrait a depuis été supprimé, mais continue d’être publié par de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux.