Kylian Mbappé a fêté son anniversaire avec d’anciens joueurs du PSG

Mercredi soir, Kylian Mbappé a fêté comme il se doit ses 25 ans. En effet, le Français a marqué 2 buts lors du succès 3 à 1 face à Metz. Une soirée où il a également pu jouer avec son frère Ethan (16 ans), qui a disputé ses premières minutes chez les professionnels. Après cela, le joueur a été célébré par son club.

Hier soir, il a soufflé ses 25 bougies sur un gâteau de fruits en compagnie de nombreux proches, dont son frère Ethan et sa mère, Fayza Lamari. Certains coéquipiers étaient également de la partie à l’image de son fidèle ami, Achraf Hakimi. D’anciens joueurs du PSG ont également participé aux festivités, comme Marco Verratti et Sergio Ramos, qui n’a pas pu être présent physiquement et qui a échangé avec KM7 par téléphone selon RMC Sport. En revanche, Neymar ou encore Lionel Messi n’ont pas été conviés.