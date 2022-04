Thomas Meunier raconte son vrai-faux départ au FC Barcelone cet hiver

La suite après cette publicité

Non, ce n'était pas qu'une folle rumeur d'un jour. Lors du dernier mercato d'hiver, le FC Barcelone a bel et bien tenté de recruter Thomas Meunier (30 ans). L'ancien Parisien a raconté en détails les dessous de cet épisode dans les colonnes du quotidien belge Het Laastse Nieuws. «Cela aurait pu se faire… Barcelone cherchait un latéral droit fiable - quelqu'un qui est physiquement fort, complet et peut être dangereux sont en phase de transition – à un prix acceptable, compte tenu de leur situation. Je corresponds à ce profil, pour ces différents paramètres. C'est ce que j'ai prouvé cette saison (2 buts et 5 réalisations en 26 apparitions toutes compétitions confondues)», a-t-il d'abord révélé avant de poursuivre.

«Mais alors Dortmund m'a appelé au sujet de l'offre de Barcelone, ça a sonné immédiatement : "désolé, vous ne pouvez pas partir."», a-t-il expliqué, un brin déçu. «Barcelone, c'est un train qui passe une fois dans ta vie. Moi aussi, j'ai été surpris quand Jordi Cruijff (conseiller sportif au FC Barcelone, ndlr) m'a appelé. Il m'expose leur plan. Le Barça voulait soit m'embaucher avec option d'achat obligatoire, soit prendre immédiatement le relais. Imaginez... Dortmund est déjà un grand club, mais le Barça… C'est unique. Tout comme Real, le Bayern et United. En principe, vous ne dites pas "non" à de tels club», a-t-il raconté, en toute franchise.

Bloqué par Dortmund...

Sur le plan personnel, le Diable Rouge (54 sélections, 8 réalisations) a eu du mal à digérer le refus du BVB, il comprend aisément la position des Marsupiaux. «Mentalement, ce n'était pas facile. Mais je comprends Dortmund - c'était à peine une semaine avant la fin du mercato. Peut-être que Dortmund aurait dit "oui" si c'était une offre de 50 millions d'euros, mais ce n'était pas réaliste. L'appel de Barcelone est arrivé à l'improviste, laissant à Dortmund un temps insuffisant pour me trouver un remplaçant. Alors, je ne pouvais pas crier : "espèce de salauds ! Pourquoi vous ne me laissez pas partir ?" Ce serait injuste», a-t-il confié avant de conclure.

«Je vois surtout cet intérêt de Barcelone comme un compliment fantastique. Cela prouve que ce que je montre à Dortmund est bon. Et cela procure encore plus d'enthousiasme et de motivation. D'ailleurs, cela n'a jamais été mon intention de déjà quitter Dortmund. Je me plais ici», a-t-il lâché. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les pensionnaires du Signal-Iduna Park, Thomas Meunier fait contre mauvaise fortune bon cœur face à ce vrai-faux départ en Catalogne. Les aléas d'une carrière de footballeur...