Le FC Barcelone avance bien pour deux nouveaux joueurs !

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui compte bien animer la fin de ce mercato hivernal, c'est le FC Barcelone. Même si Dani Alves et Ferran Torres ont déjà renforcé les rangs de l'équipe entraînée par Xavi Hernandez, le chantier est encore énorme et l'entraîneur catalan attend encore plusieurs renforts d'ici le 31 janvier au soir. Il y a ainsi de nombreux postes à renforcer, en attaque comme en défense...

Et selon Marca, l'ancien milieu de terrain souhaite notamment avoir du sang neuf sur le côté droit de la défense. Effectivement, il n'est pas convaincu par Sergiño Dest ni par Oscar Mingueza, deux joueurs qui ont été placés sur le marché et qui sont susceptibles de quitter Barcelone dans les jours à venir. Le nom de leur possible remplaçant en revanche va faire jaser...

Des renforts pour les côtés

Ainsi, le FC Barcelone a commencé à discuter d'un prêt de Thomas Meunier avec le Borussia Dortmund. Des premiers contacts ont eu lieu pour que le latéral belge débarque en Catalogne au plus vite. L'écurie de Bundesliga est prête à le laisser filer, tout comme l'ancien du PSG est chaud pour rejoindre la Catalogne. Sur le papier, ça se présente donc plutôt bien. Reste à trouver la formule et les conditions financières propices pour boucler l'opération et rester dans les clous du fair-play financier de la Liga.

Devant, c'est très bien engagé pour Adama Traoré, au point où le très bien informé Gerard Romero annonce que l'ailier espagnol portera la tunique catalane dès le prochain match de Liga. Il s'agit d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, dans des conditions financières très favorables pour le club de Liga précise le journaliste barcelonais. Et surtout, cette opération est totalement indépendante de l'avenir d'Ousmane Dembélé. La fin du mercato va être chaude !