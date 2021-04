LdC, Man City : le message fort de Pep Guardiola

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions à Dortmund, le manager de Manchester City Pep Guardiola s'est fendu d'un message clair à l'attention de son groupe, victorieux à l'aller à domicile (2-1).

«Demain est une nouvelle opportunité de faire nos preuves. Personne ne nous donnera rien, nous devons aller le chercher, il le faut. Si nous sommes bons, si nous ne faisons pas d’erreurs, comme nous en avons fait contre Lyon, nous allons le faire. On verra, mais je suis très excité de voyager en Allemagne et essayer, pour tous les joueurs et le club, d’essayer de le faire», a lancé l'Espagnol.