Sénégal : Aliou Cissé avertit Bamba Dieng

Après son transfert avorté de l'été pour Nice, Bamba Dieng vit une situation compliquée du côté de l'OM. Pas dans les plans d'Igor Tudor, l'attaquant sénégalais n'est jamais convoqué dans le groupe marseillais et n'est même pas qualifié pour disputer la Ligue des champions cette année. Alors qu'il n'a toujours pas joué le moindre match officiel cette saison, le joueur de 22 ans a tout de même été convoqué par le Sénégal. Et en conférence de presse, Aliou Cissé est revenu sur la situation de son joueur. S'il a confiance en lui, il l'invite par contre a vite changé sa situation à Marseille.

«Le football de haut niveau est difficile. Ce n'est pas un métier simple. Il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, il faut garder l'humilité. Dans les bas, il faut travailler pour revenir à son meilleur niveau. Si Bamba est à l'OM, c'est qu'il a les qualités. Mais il doit comprendre qu'on ne lui fera aucun cadeau. C'est à lui de se prendre en main, d'avancer, de croire en lui et de travailler. C'était important de le convoquer pour lui montrer qu'on a confiance en lui. Mais c'est à lui de se battre pour changer sa situation. Le temps passe vite et dans peu de temps, il y a une compétition importante.»